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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bilim Kurulu toplantı sonrasında Koca'dan açıklamalar

10 Mart 2021, Çarşamba 22:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamasına, "Bilelim ki maviye yolculuğumuz virüsten korunarak yaşamayı öğrenmekten geçiyor." diye başlayan Koca, küresel salgının her alanda açtığı tahribatı tarif etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Koca, insanın insana temasını kesmesini zorunlu kılan, insani olan her değere ara vermek zorunda bırakan bir yılın geride bırakıldığını anımsattı.

Hastalığın Türkiye'deki seyrinin tüm dünyada olduğu gibi yüksek sayıda kişiye virüsün hızla bulaştığı ve tedbirlerle kontrol altına alındığı dalgalar şeklinde kendisini hissettirdiğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Salgını kontrol altına aldıkça daha çok eski günlerin özlemi ile hareket ederken hastalık can yakmaya başlayınca zorunlu olarak tedbirlere sarılmakla geçti günler. Bu nedenle bazı dönemler neden eskiye dönmüyoruz sesleri, bazı dönemlerde ise neden daha çok kapanmıyoruz sesleri yükseldi. Bunun maalesef bilimsel bir tecrübesi ve tek doğrusu yok. Salgının tüm yönleri ile ele alındığı başta kabinemiz, bakanlıklarımız, bilim insanlarımız hep birlikte vatandaşımız için dönemin en doğru hamlesi ne ise onu yapmaya çalıştık. Bu hepimizi çok yordu. Bilim Kurulumuz bugün bir kez daha toplanmış ve güncel gelişmeleri değerlendirmiştir. Salgın öncesi ve salgınla mücadele sürecinde aldığımız tüm tedbirlere rağmen, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yayılım hızlı bir seyir izlemektedir. Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka maalesef çok hasta potansiyelini barındırıyor. Hızlı yayılan mutantlar görece daha hafif seyretse de çok bulaştıkları için korumamız gereken bünyelere de daha hızlı ulaşıyor."

Türkiye'de mutasyona uğramış koronavirüs vakalarının sıkı takip ile yakalandığını vurgulayan Koca, şu bilgileri verdi:

"Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, bir ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve bir adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."

"Virüse yayılma fırsatı vermemeliyiz"

1 Mart itibarıyla "yerinde karar" adını verilen kontrollü ve kademeli normalleşme dönemine geçtiklerini hatırlatan Koca, "Salgınla sadece Sağlık Bakanlığı değil, tüm unsurlarıyla devletimiz ve halkımız birlikte mücadele etmektedir. Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, millet olarak umut veya kaygı yüklü mesajlara değil, sorunu tüm gerçekliğiyle anlayıp sosyal hayatı doğru adımlar atarak sürdürmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

"Virüs hayatımızdan çıkana kadar onunla mücadele ederek yaşamayı öğrenmek zorundayız. Sosyal hareketliliğimiz içinde virüsü hareketsiz bırakmayı başaramadığımız takdirde daha ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Virüse yayılma fırsatı vermemeliyiz." uyarısında bulunan Koca, kontrollü normalleşme sürecinin insanlara hem özlediği hayat dinamizmine yeniden kavuşma hem de bu dinamizm içinde virüse alan bırakmayacak aktif bir mücadele imkanı sunduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizim için riskli olanın virüsün kendisi değil, kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Aksi halde virüsün zaaflarımızı fırsata çevirerek hayatımıza hakim olmasını önleyemeyiz. Devletimiz salgınla mücadelenin gerektirdiği tüm tedbirleri alıyor ve bütün imkanlarını seferber ediyor. Başından bu yana küresel salgının tıbbi, ekonomik ve sosyal etkilerini birlikte ele alan bir mücadele stratejisi izliyoruz. Atılması gereken adımlara bilimin gösterdiği hakikati esas alarak karar veriyoruz. Aşı tedariki ve uygulama performansımız konusunda, küresel koşulların tüm engellerine rağmen aşı üretme kapasitesi erken devreye girmiş ülkelerle rekabet eder durumdayız. 10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir."

Zor günleri geride bırakmak için ihtiyaç olan tek şeyin, millet olarak birlikte mücadelenin tüm gereklerini üstün bir sorumluluk duygusuyla sahiplenmek olduğuna işaret eden Koca, "Unutmalayım. İnanç, azim ve kararlılık olduğu sürece kırmızı, maviye en yakın renktir." ifadesini kullandı.

Koca, yarın aksilik olmazsa bir konuşma yapacağını belirterek, bütün vatandaşların Miraç kandilini tebrik etti ve salgın hastalıktan arınmış bir dünyanın müjdecisi olması temennisinde bulundu.

AA

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