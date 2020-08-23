Bilmeden konuşmayın

CHP enerji danışmanı, eski TPAO yöneticisi Necdet Pamir’in, Karadeniz’deki doğalgazla ilgili televizyonda Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile girdiği tartışma gündeme damga vurdu.

Pamir, TPAO’da kaliteli kadrolarının yüzde 90’ının AKP döneminde tasfiye edildiği, bunun neticesinde TPAO’da sondaj ve kuyu tamamlama gruplarının kapatıldığını belirtti. Türkiye Varlık Fonu’na devredilen şirketin özelleştirmeye hazırlandığını anlatan Pamir, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerindeki sondaj faaliyetleri için uluslar arası sondaj firması Schlumberger’den hizmet alınmak zorunda kalındığını ifade etti. Doğal gaz konusunda bilgi sahibi olmayanların yorum yapmasından şikâyet eden Pamir, Yaşar Hacısalihoğlu’na, “Ben TPAO’da 26 sene çalıştım, biliyorum da konuşuyoruz. Siz bilmediğiniz alanda konuşmayın” diye çıkıştı.

Okunma Sayısı: 75

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.