Binali Yıldırım münazara öncesi soruları istemiş

Ekrem İmamoğlu, NTV ve Star TV ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Ekrem İmamoğlu, NTV - Star TV ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle :

-Öncelikle Türkiye Milli Takımı'mıza başarılar diliyorum.

-Münazaranın buluşma noktasında çabayı kendime alacağım, kusura bakmasınlar. Başından beri talep eden kişi olarak. Moderatör tarafını Sayın Yıldırım üstlenmiş gibi oldu. Başından beri net tavrımı söylemiştim. Hangi televizyonu hangi moderatörü istiyorsanız hazır olduğumu söylemiştim. 31 Mart öncesi de söylemiştim.

-Bence burda psikolojik ya da stratejik bir süreç var. 31 Mart'tan önce çok önemsemediler. Sürece dair çok emin bir duruş gösterdiler. Ama seçim böyle bir netice vermeyince şimdiki süreçte stratejik olarak böyle bir karara olumlu baktılar.

-Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Ben danışmamına bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım. Biz çıkalım konuşalım. 31 Mart, 6 Mayıs sürecini. 18 günlük süreci. Hepsini konuşalım istiyorum.

-O kabul etmedi, şimdi de siz vazgeçin diyenler var. Asla! 17 yıldır bu niçin yapılmıyor diyen bir anlayışa sahibiz. Şimdi pozisyon değişti, tereddütler arttı. Bundan dolayı isteniyor diye böyle bir şeyi ben zaten doğru bulmam. Ben münazaraya alışık bir insanım. Ben Beylikdüzü belediye başkanlığı yaptığım dönemde, sağıma soluma ilçedeki siyasi parti ilçe başkanlarını davet edip beni sorgulayın ben de cevap vereyim diyen bir insanım. 5 yıl boyunca bunu yaptım.