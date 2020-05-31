Binbaşı Akkuş'un şehit edildiği saldırının faili terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği terör saldırısının faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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