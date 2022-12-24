Binlerce EYT’linin umutlarıyla oynandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, imeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeliler, geçici işçiler, mevsimlik işçiler ve taşeronda kalanların tamamının kadroya alınması yönünde aralık ayı içinde çalışma yapılacağını bakanların, Cumhurbaşkanı ve AKP Grup Başkanvekillerinin açıklama yaptığını belirterek, “Aralık ayına geldik, önümüzdeki hafta Meclis tatile giriyor, verilen sözler yine tutulmadı, bu konuda binlerce insanın umutlarıyla oynandı” dedi.

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