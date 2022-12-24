Binlerce EYT’linin umutlarıyla oynandı

24 Aralık 2022, Cumartesi 00:20
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, imeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeliler, geçici işçiler, mevsimlik işçiler ve taşeronda kalanların tamamının kadroya alınması yönünde aralık ayı içinde çalışma yapılacağını bakanların, Cumhurbaşkanı ve AKP Grup Başkanvekillerinin açıklama yaptığını belirterek, “Aralık ayına geldik, önümüzdeki hafta Meclis tatile giriyor, verilen sözler yine tutulmadı, bu konuda binlerce insanın umutlarıyla oynandı” dedi.
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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme bir an önce Meclis gündemine gelmesi gerektiğini söyleyen Gürer, “Ayrıca taşeronda kalan tüm işçilere ayrımsız kadro verilmeli. Geçici, mevsimlik ve sözleşmeli işçiler de kadroya alınarak bu mağduriyetler giderilmeli çünkü ülkemizde çalışma yaşamında “modern kölelik” diyeceğimiz ucuz işçilik anlayışıyla haklar verilmedi. Bu süreç sonlandırılmalı ve çalışanların emeklerinin karşılığının onlara verilmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.
Ankara - Ahmet Terzi
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