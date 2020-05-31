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1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bir acı haber de Bursa'dan: Silahlı kavgaya müdahale eden polis, şehit oldu

31 Mayıs 2020, Pazar 23:00
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu. Kavgaya karışan kişilerden 2'si öldü, biri yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta, iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. 

Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu R.O, M.O. ve E.B. yaralandı. Ayrıca, sokaktaki binalardan bazılarının camları kırıldı. 

Bunun üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerine geldi. 

Olaya müdahale eden güvenlik güçlerinden, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) da yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Özcan ile diğer yaralılardan R.O. ve M.O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan E.B'nin ise hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Olay yerinde zaman zaman biber gazı kullanarak tarafları uzaklaştıran polis ekipleri, önlem amacıyla bekleyişini sürdürüyor. 

"Taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açınca olay büyümüş" 

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. 

Canbolat, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu olayın büyüdüğünü söyledi.

Faillerin yakalandığını belirten Canbolat, olayda kullanılan silahın da muhafazaya alındığını aktardı.

Canbolat, "Biz vefat eden vatandaşlarımıza da şehit olan polis memurumuza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatandaşımızın suhuletle, sakin hareket etmesi gerekir. Bu durumları biz Valilik olarak tasvip etmiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, kavganın nedeniyle ilgili sorusu üzerine Canbolat, "Bizde görünen sebep adli nitelikli. Sataşma şekliyle başlayan bir kavga, ötesi yok." yanıtını verdi.

Valilik açıklaması

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada ise iki grup arasında çıkan sözlü tartışma sırasında bir evin çatısından pompalı tüfekle ateş edilmesi üzerine 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine gelen polis memurlarından Erman Özcan'ın, bu kişilerle görüştüğü sırada başından vurularak yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru şehit olmuştur. Ayrıca M.O. ve R.O. isimli şahıslar da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmişlerdir. Olayda kullanılan tüfek ve ikamette bulunan tüm şahıslar yakalanmıştır. Şüphelinin tespiti çalışmalarına başlanılmıştır."

"Bursa'da kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun."

AA

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