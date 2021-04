Bir an önce tedbir alınmalı

Sivas Numune Hastanesi Âcil Servisi’nde iftar öncesi hasta yakınları terör estirdiler.

Sağlık personeli ve güvenlikçilere saldıran hasta yakınları acil servisi kullanılamaz hale getirdiler. Konuya ilgili açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, sağlıkta şiddete yönelik acil tedbir alınmazsa bütün hastanelerin ve sağlık ordusunun bu vandalizm karşısında her an tehdit altında olduğunu söyledi. Sert, “Sağlık çalışanları canlarını Covid 19’dan mı korusunlar, bu eşkıyalardan mı?” diye sordu. Sağlık’ta şiddet olaylarının pandemi sürecinde olduğu gibi mübarek Ramazan ayında da hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Sert, “Hemen iftar öncesi yaşanan bu terör karşısında artık etkili tedbirlerin bir an önce alınması gereğini yeniden hatırlatıyoruz” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi