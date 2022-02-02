Bir ayda 197 hekim yurt dışı için belge aldı

Yurt dışına çıkmak için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) “iyi hal belgesi” alan hekim sayısı 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da ise bin 47’ydi. Türkiye’de ilk korona vak’alarının görüldüğü 2020’de ise bu rakam 931 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılında ise toplam yurt dışına giden hekim sayısı bin 405’e çıktı.

Diken’deki habere göre TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2022’nin ilk bir ayında ‘İyi hal’ belgesi alan hekim sayısının 197’ye ulaştığını belirterek şunları kaydetti: “2012 yılında 59 olan iyi hal belgesi başvurusu 2021’de 1405’e çıkmışken ne yazık ki 2022’nin daha ilk ayında 197’ye ulaştı. Her gün şiddetle yaşamak zorunda kalan, emeklerinin karşılığını bulamayan hekimlerimizi yitiriyoruz, farkında mısınız?” Haber Merkezi

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