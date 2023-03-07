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7 MART 2023 SALI - YIL: 54

Bir aydır nakit yardımı alamadılar - Depremzede parasız ve açıkta

07 Mart 2023, Salı
CHP Milletvekili Utku Çakırözer, birçok depremzedenin deprem yardımlarına ulaşamadığını söylerken, otellere yerleştirilen depremzedelere boşaltmaları için tarihler verilmeye başlandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Deprem felaketinin ardından evini, yurdunu kaybeden ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan birçok depremzedenin 10 bin TL’lik deprem yardımlarına da ulaşamadığını söyleyen CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in Eskişehir’de dinlediği birçok depremzede 10 bin liralık deprem yardımlarını alamamaktan dert yandığını aktardı. Çakırözer, evi yıkılan, ağır hasarlı raporu olan depremzedeler Kaymakamlıklara, AFAD’a giderek bilgi istediklerini dile getirirken, yardımları alamadan geri gönderildiğini söyledi.  

Sesimizi duyun

Eskişehir’de KYK yurtları, misafirhaneler ve ez ziyaretlerinde yaşadıkları sıkıntıları Çakırözer’e aktaran depremzedeler, “Eskişehir’e geleli 3 haftadan fazla oldu. Şimdilik kalacak yerimiz var, yemeğimiz var ama ihtiyaçlarımız sadece bunlarla sınırlı değil. Evlerimize ağır hasarlı raporu verildiği halde 10 bin liralık yardımları alamadık. Kaymakamlığa gidiyoruz, AFAD’a gidiyoruz onlar da bilmiyor. Bir miktar para verip bizi geri gönderiyorlar. Bu yardımlara en acilinden ulaşmamız lazım. Sesimiz duyulsun” dedi. CHP’li Çakırözer, depremzede vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri Meclis gündemine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. 

Hangi gerekçeyle yardımlar ödenmiyor?

Çakırözer’in Oktay’ın yanıtlaması talebiyle sorduğu sorular şöyle: “10 bin liralık Hane Başına Destek Ödemelerinden yararlanan depremzede yurttaşlarımızın sayısı nedir? Bu yardımların kaç vatandaşımıza verilmesi planlanmaktadır? 10 bin liralık deprem yardımlarının dağıtılmasında herhangi bir koşul/şart var mıdır? Evi için ‘ağır hasarlı’ raporu verildiği halde depremzedelerin bu yardımlara ulaşamamasının gerekçesi nedir? Hasar tespiti yapılmayan depremzedelere 10 bin lira deprem yardımı verilmemekte midir? Evi yıkılan, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan depremzedelere ihtiyaç duydukları andan itibaren bu yardımları sağlamayan sorumlular kim ya da kimlerdir?”

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