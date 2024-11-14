'Bir daha böyle acılar yaşamayalım'

İzmir - Selçuk’ta bir evde çıkan yangında 5 kardeşin can verdiği olaya ilişkin açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Ülkemizin dört bir yanına yayılan derin yoksulluk, eşitsizlik ve yoksunluğun en acı örneklerinden birini daha yaşamamak için sorumluluk hissediyoruz.'' dedi.

Bu acının sorumlusu hepimiziz Sengel ayrıca ''Her ilçede, her kentte başta çocuklar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere risk altında olabilecek tüm kırılgan gruplara güvenli ve insani koşullar sağlayabilmek amacıyla, acilen kalıcı önlemler almanın sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz” dedi. İzmir - Anka

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