Bir “demokrasi yalanı” daha çöktü

DW Afgan Dilleri Servisi Yöneticisi Waslat Hasrat-Nazimi, Afganistan’ın Batı tarafından yıllarca “güvenli ülke” olarak derecelendirildiğini hatırlatarak şimdi yaşandığı söylenen şaşkınlığı “ikiyüzlülük” olarak niteliyor.

DW Türkçe’de bir yazı kaleme alan Nazimi, “Afganistan’da yaşananlar karşısında insanların şaşırmasının sebebi, çoğunun, hükümetlerinin 20 sene önce Afganistan’a insan hakları için girmediğinin farkına varmaları, özünde bunun sadece politik sebeple olduğunu kavramaya başlamaları. Siyasî hesaplar yıllar içinde dönüşünce ve gelir-gider hesabı da tutmayınca Afganistan’dan çıkmaya karar verdikleri görülüyor, üstelik olabildiğince de hızlı şekilde. İnsan hakları için mi girdiler? Kadın hakları için mi girdiler? Demokrasi için mi? Bunların hepsi büyük bir yalandı” ifadelerini kullandı.

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