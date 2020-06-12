Bir gazeteciye daha tutuklama

8 Haziran tarihinde göz altına alınan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın tutuklandığı bildirildi.

Odatv Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile asker E.B.‘nin tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini, hakimlik sorgusunun ardından Müyesser Yıldız ve aynı kapsamda gözaltına alınan E.B.‘nin tutuklandığını, İsmail Dükel‘in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Avukat Ertuğrul Cem Cihan da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Yıldız’ın tutuklandığını, Yıldız ile aynı gün gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in serbest bırakıldığını belirtti. . Yıldız ve E.B., hakkında “kuvvetli suç şüphesi bulunması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesi” nedeniyle tutuklama kararı verildiği bildirildi.

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