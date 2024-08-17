Bir günde 72 yangın çıktı

Türkiye genelinde 72 yangının çıktığı, bunlardan 45’inin kontrol altında olduğu ve 27’sine müdahalenin devam ettiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gün boyunca Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan 45’inin kontrol altında olduğunu, 27’sine müdahalenin devam ettiğini hatırlattı. Türkiye’nin dört bir yanında yangın alarmları verildi. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Karabük ve Ödemiş’te çıkan orman yangınları yüzlerce itfaiyeci ve onlarca hava aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye genelinde bir gün içinde 72 yangın çıktığını bunlardan 45’inin kontrol altına alındığını açıkladı.Türkiye’nin dört bir yanında yangın alarmları verildi. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Karabük ve Ödemiş’te çıkan yangınlar yüzlerce itfaiyeci ve onlarca hava aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın verdiği son bilgilere göre 16 Ağustos’ta gün boyunca Türkiye genelinde 72 yangın çıktı, bunlardan 69’u kontrol altında alındı, 6 aktif yangına müdahale sürüyor. Yangınlardan toplamda 5 bin hektar alanın zarar gördüğü düşünülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını hatırlatan Yumaklı, önümüzdeki günlerde çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yüksek sıcaklık olacağını belirterek vatandaşlara 15 Eylül’e kadar açık alanlarda ateş yakmama çağrısı yaptı.

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.