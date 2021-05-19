Bir günde beş dâvâ kaybettik

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye aleyhinde açılan beş dâvâda karar açıkladı.

Türkiye, karar açıklanan 5 dâvâyı da kaybetti. Kararlardan biri, gazeteciler Mahir Kanaat ve Tunca Öğreten’in RedHack soruşturmasında tutuklanmasıyla ilgiliydi. Bir diğer karar da 2009 yılında İran Türkiye sınırını at üstünde geçerken üzerlerine ateş açılınca yaralanan bir kişi ve vefat eden bir kişinin akrabalarının başvurularına dairdi. AİHM’in Türkiye’ye karşı karar verdiği bir diğer dâvâ da Sedat Doğan, Deniz Naki ve Amedspor ile İbrahim Tokmak’ın Türkiye’ye karşı ayrı ayrı başvurularıydı. AİHM 5 dâvâda da Türkiye’yi tazminata mahkûm etti.

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