Bir günlük koruma bedeli 245 asgari ücrete denk

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma bütçesi bir yılda iki katına çıktı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2023’ün ilk 8 ayında 693.4 milyon harcadı.

Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 245 kişinin asgari ücretine karşılık gelen 2.8 milyon TL. Saray’ın koruma giderleri geçen yılın ağustos ayında 337.7 milyon TL olmuştu. Cumhuriyet’in Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilerden derlediği haberine göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yılın ilk sekiz ayında 693 milyon 420 bin 840 TL harcadı. Başkanlığın 2023 yılına ilişkin yaptığı harcamalar şu şekilde: Ocak: 99 milyon 991 bin TL. Şubat: 168 milyon 761 bin TL. Mart: 245 milyon 98 bin TL. Nisan: 318 milyon 434 bin TL. Mayıs: 391 milyon 85 bin TL. Haziran: 472 milyon 143 bin TL. Temmuz: 583 milyon 491 bin TL. Haber Merkezi

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