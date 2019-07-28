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28 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Bir haftada karar değiştirdiler

28 Temmuz 2019, Pazar 23:07
Anayasa Mahkemesi’nin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan barış akademisyenlerine ilişkin ihlâl kararına karşı çıkan iki üyenin, bu karardan sadece bir hafta önce Resmî Gazete’de yayınlanan başka bir kararda tam aksi görüşü savundakları ortaya çıktı.

Anayasa Mahkemesi üyeleri Serdar Özgüldür ve Burhan Üstün, İbrahim Kaboğlu başvurusunda yazdıkları karşı oyda akademisyenlerin bildirisi için “toplumun genel değer yargıları karşısında sarsıcı, tepki çekici, şok edici mahiyette olsa da ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınabilecek görüş ve düşünceler” ifadelerini kullandı. Diken’den Kemal Göktaş’ın haberine göre ancak iki üye, söz konusu bildiriyle ilgili akademisyenlerin başvurularında bu görüşlerinden vazgeçerek bildirinin düşünce ve ifade hürriyetine girmediği yönünde oy kullandılar. Kaboğlu kararında düşünce hürriyetinin fertlerin ve devletin müdahalelerine karşı korunmasına vurgu yapan karara imza atan beş üye de akademisyenlerin başvurularında ihlâl olmadığı yönünde oy kullandı.

 

‘İfade özgürlüğü devlete karşı da korunmalıdır’ demişti

AYM’nin 13 üyesinin imzasını taşıyan Kaboğlu kararında, düşünce ve ifade hürriyeti için şu değerlendirmeler yapılıyordu; “Bireyin kendini gerçekleştirmesi ve içinde bulunduğu topluma katkı sağlaması ancak demokratik toplumda mümkündür. Bilgiye ve başkalarının fikirlerine serbestçe ulaşabilme, düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanmama ve bunları tek başına veya başkalarıyla birlikte çeşitli yollarla serbestçe ifade edebilme gibi birçok unsuru içerisinde barındıran ifade özgürlüğü demokratik toplumun gelişmesi ve kurumsallaşmasında en önemli temel haklardan biridir. İfade özgürlüğünün toplumun diğer bireylerinin yahut bizzat devletin mevcut veya olası müdahalelerinden özel olarak korunması ihtiyacı tam da demokrasi ve ifade özgürlüğü arasındaki bu kuvvetli bağdan kaynaklanmaktadır.” Düşünce ve ifade hürriyetinin devletin olası müdahalelerine karşı da korunması gerektiğini savunan bu satırlara imza atan üyeler Recai Akyel, Yıldız Seferinoğlu, Kadir Özkaya, Rıdvan Güleç ve Muammer Topal bu kararın yayınlanmasından yedi gün sonra akademisyenlerin yayınladıkları bildiriden dolayı “terör örgütü propagandası” suçundan mahkûm edilmelerini ise hak ihlâli olarak görmediler.

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