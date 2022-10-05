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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bir istismar kapısı daha kapanıyor

05 Ekim 2022, Çarşamba
CHP LİDERİ: “TÜRKİYE’NİN YARALARINDAN BİRİ BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI. BURADA BİZ DE YANLIŞ YAPTIK. ARTIK BU KONUYU DEVLET CİDDİYETİYLE ÇÖZÜP YASAL GÜVENCEYE ALALIM.”

HELALLEŞME ASLINDA TAM DA BU

Kılıçdaroğlu: “Evrensel hukuk ilkeleri ile uyum içinde bir kanunî çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam da bu. Türkiye’nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Bu konuda biz daha cesur olacağız.”

YENİ ASYA’YA TEK BİR İLAN VERİLMİYOR

CHP lideri grup konuşmasında Yeni Asya’ya ilan ambargosunu da tekrar gündeme getirdi: “Basın İlan Kurumu Basın İnfaz Kurumuna dönüştü. 31 Ocak 2020 tarihinden tarihinden bu yana Yeni Asya gazetesine tek bir ilan verilmiyor. Evrensel gazetesine tek bir ilan vermeme kararı aldılar. Gazeteci kimliğini özgürce kullanacaktır, özgürce yazacaktır.”

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Bir istismar kapısı daha kapanıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü hakkını yasal güvence altına almak için kanun teklifi sunacaklarını duyurması iktidarın bu konuyu istismar ederek seçmeni etkilemesinin önünü kapatacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada başörtüsü yasağı konusuna temas etti. “Biliyorsunuz, uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar hep bizi geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme, aslında tam da bu” diyen Kılıçdaroğlu, “Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet, yaraları kapatacak ki millet olarak dünyayla rekabete odaklanalım, büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım; huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım “ ifadesini kullandı. 

“Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor” diye konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrenseller hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Saray’ın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye’nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye’nin çok kanayan yaraları kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız” açıklamasında bulundu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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6’lı masadan destek geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız” diyerek duyurduğu ‘başörtüsüyle ilgili kanun teklifi’ açıklamasına 6’lı masadan destek geldi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin, ‘ben gidersem özgürlükler kısıtlanır’ diye propaganda yapabilsin! CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi AKP’nin elinden bu argümanı aldı!” dedi. 

Keyfi uygulamalara son verecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtüsü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanımlara yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan ise gazete temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda bir soru üzerine, başörtüsü yasağı ile ilgili bir yasak olmadığını, fiili bir durum olduğunu belirterek, “Vatandaşın böyle bir endişesi varsa ortadan kaldırmak gerekir” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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