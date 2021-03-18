AKP 22. Dönem Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, TBMM Genel Kurulu’nda hükmün açıklanması öncesinde söz alan vekillerin alakasız konulara ilişkin yaptıkları konuşmaların zoruna gittiğini ve sesini bu nedenle yükselttiğini bildirdi.

Meclis Genel Kurulunun önceki günkü oturumunda, Gergerlioğlu ile ilgili yargı hükmünün okunması öncesinde, basın locasında oturan Aksoy ayağa kalkarak, “Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi” diye bağırmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre Aksoy, sesini yükseltmeye orada karar verdiğini belirterek, “Çünkü bir Meclis böyle olmamalı. Bir ülkenin meclisi her şeyden önce demokratikleşme, hukukun doğru uygulanması, doğru yasaların çıkarılması için kurulmuştur” yorumu yaptı.

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AKP, kendi tabanına izah edemez

Dicle Üniversitesi öğretim görevlilerinden Vahap Coşkun da Gergerlioğlu’nun cezalandırmasını gerekli kılan kararı hukuki değil siyasî olduğunu iddia etti. Coşkun,”Parti kapatsanız da seçmen iradesini ortadan kaldıramazsınız. Bu parti kapatılınca seçmen iktidara sempati duymayacak, aksine ona muhalefeti ve aradaki uçurumu daha da derinleştirecek” sözleriyle devam etti ve “HDP’nin kapatılması halinde, bunun AKP tabanına olumsuz yansıyacağını” savundu. Coşkun, “Daha önce kapatılma tehlikesi yaşamış AK Parti bölgedeki tabanına bunu nasıl anlatacak, kapatılma kararı kendisine olunca karşı çıkan, ama HDP’ye olunca hoş gören bir yaklaşımı bölgedeki tabanına da izah edemez” dedi.