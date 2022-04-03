Bir PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan bir terörist daha, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2014'te katılan teröristin, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan terörist sayısı 22'ye yükseldi. AA

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