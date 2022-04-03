"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Bir PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

03 Nisan 2022, Pazar 11:00
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan bir terörist daha, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2014'te katılan teröristin, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan terörist sayısı 22'ye yükseldi.

AA

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YSK’dan 3. seçim ihalesi

    Alman Başbakan: Tefekkür dolu bir Ramazan

    Zamlar bezdirdi

    Yeni bir müsilaj patlayabilir

    Çiftçi batsın, fakir gitsin istiyorlar

    Zarar kur kriziyle katlandı

    Millet İttifakı: Seçim yasası bize yarar

    ''Gezin'' tavsiyesi tepki topladı: Hangi parayla?

    Kiliseden Ramazan tebriği

    İdlib'deki kamplarda bir zorlu Ramazan daha: "Eti en son geçen yıl yedik''

    Mukabele geleneği Braille alfabesiyle de sürüyor: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

    AB Temsilcisi Borrell: Rus kuvvetlerinin neden olduğu vahşet haberleriyle şoke oldum

    Podolyak: Buça'da siviller elleri arkadan bağlanarak katledildi

    'Odessa’da petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduk'

    İftar veren Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'den Ramazan mesajı

    Hacıbey Çayı'na düşerek Şehit olan Asteğmen Kupşen dualarla uğurlandı

    Mehmet Emin Birinci’yi yâd ediyoruz

    Maça oruçlu çıktı, övgü aldı

    Deniz Kuvvetleri teyakkuz halinde

    'Rusya 18 bin askerini kaybetti'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Topal Hafız’a rahmet
    Genel

    Boris Johnson: Oruç tutturan imana hayranım
    Ahmet BATTAL

    Rus köstekli ABD destekli iktidar saati
    Faruk ÇAKIR

    Gıda bulamayacak mıyız?
    Cenk ÇALIK

    Dolaşım sisteminin beklenen misafiri: Oruç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Fahri UTKAN

    NEDEN BEDİÜZZAMAN?
    Mehmet KARA

    Kendi gitti, zamlar kaldı yadigâr!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman bize Allah’ı hatırlattı
    Risale-i Nur'dan

    Fukaranın hâli, oruçtaki açlıkla tam hissedilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.