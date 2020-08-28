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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Bir Son Şahit daha vefat etti

28 Ağustos 2020, Cuma
Burdur’un manevi önderlerinden, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile iki defa görüşmüş Hafız Refik Ağır Ağabey vefat etti.

Hafız Refik, 1931 yılının Mart ayında Burdur’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra, iki sene içinde hafızlığımı tamamladı. Sonra saatçilik mesleğine başladı. 1948 ile 1952 yıllarında Dinar’ın Yeşilhöyük köyünde resmi imam olarak vazife aldı. O köyde Risale-i Nur’u tanıdı. 1950 senesinde Bediüzzamn’ı Emirdağ’ında ve 1956’da Üstad Burdur’da ziyaret etti.

Sabahlara kadar müdafaa hazırladılar 

Tevfik abi, hizmetteki anılarını şöyle anlatıyor; Sene 1965 olabilir. Bir gün önce Avukat Bekir Berk ile Isparta’dan Mustafa Ezener Ağabeyler bizim eve geldiler. Ertesi gün Ağır Ceza’da Mehmet Akın’ın davasının müdafaası var. O davanın müdafaasını bizim evde hazırladılar. Sabahlara kadar hiç uyumadan Av. Bekir Berk ile Ezener Ağabey beraber hazırlayıp, yazdılar müdafaayı. 1981-1985 arasında dört sene Medine-i Münevvere’de bulundum. Bekir Berk Ağabey ayda bir Cuma günleri Mekke-i Mükerreme’ye gelirdi. Oradaki nasip olan kardeşlerle ikinci katta sohbet yapardı.” Hafız Refik Ağabey, 26 Ağustos 20220’de vefat etti. Bu vesileyle Hafız Refik Ağır Ağabey’i rahmetle yad ediyoruz.

İstanbul – Yeni Asya 

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