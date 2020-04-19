'Bir terörist daha ikna çalışmasıyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı, 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan'ın ikna çalışması sonucu Mardin Kızıltepe'de teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye'de faaliyet gösteren, "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu bugün Mardin Kızıltepe'de teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi. AA

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