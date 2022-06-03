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3 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

03 Haziran 2022, Cuma 11:47
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist daha terör örgütü PKK'dan kaçtı.

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubunun, 2013'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 39'a yükseldi.

AA

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  • Gültekin

    3.6.2022 12:03:33

    Uzmanlarımız, bir insanın niçin terörist olduğunu, bunun sebep ve nedenlerini mutlak kamu oyu önünde tedaylarıyla açıklamalarında çok büyük faydalar vardır. İşte bu açıklamaların sonunda teröristlerin teslim olmaları hızlanacağına inanıyoruz. Hiç kimse kendi hür iradesiyle terörist asla olmaz, çünkü insanın mayası bunu kabul etmez.

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