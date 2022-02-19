Bir Türk vatandaşı kayıp

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi.

Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarını ziyaret eden Somuncu, tüm gerekli yardımın ve konsolosluk hizmetlerinin sağlanacağını belirtti. Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur." dedi. AA

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