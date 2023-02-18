Bir yıl önce yapılan bina enkaz oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde eski binaları güvenli olmadığı için müteahhitle anlaşan apartman sakinleri, güvenli olduğunu sandıkları evde depreme yakalandılar. Bir yıl önce yapılan binadan sadece 6 kişi sağ kurtuldu.

Binaları eskidiği için müteahhitle anlaştılar, bir yıl önce yeni apartmanlarına yerleştiler. Ancak güvenli olduğunu zannettikleri evleri depremle yerle bir oldu. Depremzede yakını Mehmet Polat, ‘’Binamız yeniydi. Geçen yıl Temmuz ayında teslim edildi. Neredeyse 28 daireli bir yıllık bina herkese mezar oldu. Sadece 6 kişi sağ kurtuldu.’’ dedi. İlçede neredeyse her iki binadan biri sarsıntının şiddetine dayanamayarak yıkıldı. 28 AİLEYE MEZAR OLDU İnceleme yapılan 5 binin üzerindek bina ise ağır hasarlı ve acil yıkılması gerekiyor. Odabaşı Mahallesi’ndeki 7 katlı Eser Apartmanı da o binalardan biri. Deprem anında yerle bir oldu. 28 dairede 100’ün üzerinde kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi canlı olarak kurtarıldı. Depremzede yakını Esat Yolcu, ‘’Adam, yıkımı içinde bizden 6 trilyon para aldı. Yaptığı bina ilk sallantıda yıkıldı, ilk depremin vurmasıyla yerle bir oldu.’’ dedi. (NTV Haber)

Okunma Sayısı: 188

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.