Bir yıldır Esenler'de oturuyormuş

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının şüphelisi olarak yakalanan ve Suriyeli olduğu belirtilen Ahlam Albashır’ın çalıştığı işyerinin bulunduğu mahalle sakinleri konuştu.

Terör saldırısıyla ilgili soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı Bir kişi, “Esenler’de bir yıldır oturuyordu, Suriyelilerin iş yerinde çalışıyordu. Benden 2-3 defa alışverişte bulundu” dedi. DHA’ya konuşan Esnaf Nazik Demir ise saldırının ardından, “Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dün 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti” dedi. Demir, “Hiç dükkanımdan alışveriş yapmadı. Hiç diyaloğum olmadı. Günübirlik görüyorduk. 20-25 gündür buralarda görünmeye başladı. Daha önce görmüyorduk. Dün de gayet sakindi, yanında ufak bir çocuk vardı. Önünde yürüyordu. Beraber geçtiler” diye konuştu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 362

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.