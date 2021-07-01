"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Birden fazla maaş alanlar ne olacak?

01 Temmuz 2021, Perşembe 19:00
İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, tasarruf genelgesini Meclis gündemine taşıdı.

Öztürk, kamuda atama bekleyenlerin durumuna dikkat çekerek, “Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurumlarının bağlı ve ilgili kuruluşlarında, KİT’lerde birden fazla görev alan yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler ve diğer haklara ilişkin ödemelerde düzenlemeye gidilecek midir? Bu genelge hükümlerinden Cumhurbaşkanlığı yanında, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar da muaf tutulmuş mudur? Örneğin, TRT’de de tasarruf tedbirleri uygulanacak mıdır? Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar da genelge hükümlerinden muaf tutulmuşsa gerekçesi nedir?” diye sordu.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emeklilerin çoğunun maaşı asgarî ücretin altında

    16 milyon aç, 50 milyon yoksul

    30 yıldır bu yasayı bekliyorlardı: Kırım Tatar Türkleri yerli halk statüsüne kavuştu

    Türkiye'nin son 24 saati

    Birden fazla maaş alanlar ne olacak?

    TFF: Karşılaşmalar yüzde 50 seyircili oynanacak

    Kandilli Rasathanesi 153 yaşında

    3. doz aşılara başlandı

    18 milyon öğrenci yarından itibaren yaz tatiline giriyor

    Belçika'daki insanlık dramı devam ediyor

    AB'nin aşı sertifikası uygulaması resmen faaliyete geçti

    Türkiye yine yok

    Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve fesih kısıtı sona erdi

    Milletin vicdanıyla oynamayın

    Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam

    Doğal gaza bir zam daha!

    Müslümanlar aşağılanıyor

    10 maddede yeni dönem

    Kiralamak mı, satın almak mı?

    Vergisiz varlık barışı 6 ay uzadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM’nin OHAL ikilemi
    Şükrü BULUT

    Global teşhis ve çözüm için âcil çizelge… Biliyor muydunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşveret’in “Şer’i ve haklı şûrâ”ya dayanıp-dayanmadığına kim karar verecek?
    İbrahim ERSOYLU

    Sıkıntılara aldırmayarak hizmete devam etmek
    Ahmet BATTAL

    Sessiz ve elbisesiz mübaşir adaleti
    Şemseddin ÇAKIR

    Rüyada bir hitabeden mesajlar
    Risale-i Nur'dan

    İblisin en mühim bir desisesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Devirler değişmiş, Yeni Asya’nın duruşu değişmemiştir
    Ali ATAÇ

    Mehazın kudsiyeti
    Zeynep Toprak

    Covid 19’a karşı egzersiz tavsiyesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.