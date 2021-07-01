Birden fazla maaş alanlar ne olacak?

İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, tasarruf genelgesini Meclis gündemine taşıdı.

Öztürk, kamuda atama bekleyenlerin durumuna dikkat çekerek, “Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurumlarının bağlı ve ilgili kuruluşlarında, KİT’lerde birden fazla görev alan yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler ve diğer haklara ilişkin ödemelerde düzenlemeye gidilecek midir? Bu genelge hükümlerinden Cumhurbaşkanlığı yanında, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar da muaf tutulmuş mudur? Örneğin, TRT’de de tasarruf tedbirleri uygulanacak mıdır? Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar da genelge hükümlerinden muaf tutulmuşsa gerekçesi nedir?” diye sordu. Ankara - Anka

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