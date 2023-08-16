Bireysel silahlanma Meclis gündeminde

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye’de son zamanlarda artan şiddet olayları ve toplumsal kaoslara ilişkin TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, bireysel silahlanma konusunu sordu.

Son dönemlerde ciddi artış yaşanan şiddet ve toplumsal kaosa ilişkin yetkili mercilerin harekete geçmesinin gündeme geldiğini, daha fazla canların yanmaması için alınması gereken önlemler için uyarılarda bulunan Kılıç, son dönemde artan şiddet olaylarının geleceğe dair endişeleri artırdığını ifade etti. Kılıç “Bireysel silahlanmadaki artışlarla birlikte yaptırımların caydırıcı olmaması sonucunda kolaylıkla suç işlenebilmektedir” dedi. ADNAN SOLMAZ - ANKARA

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