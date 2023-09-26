Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli

Sokaklarda giderek artan çatışma ve şiddet olayları her geçen gün biraz daha fazla haberlere konu oluyor.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar, bu tip olaydaki cezaların yetersiz kaldığına dikkat çekti. “Son 10 yılda üst üste çıkartılan “örtülü af” yasaları yüzünden, giderek daha da pervasız bir biçimde suç işlemeye devam eden kriminal bir kesim oluşmaya başladı. Bu kriminal eğilimli insanlar, suç işleseler de devletin kendilerine arka çıkacağına , köprüden önce son bir çıkış imkanı yaratacağına ve bir şekilde cezaya çarptırılsalar bile o cezayı çekmeden salıverileceğine inanır hale geldi” açıklamasını yaptı. Sınar’a göre Türkiye’de silah edinmek kolay, cezalarsa ise az. Sınar, ruhsatsız silahlara erişiminde fevkalade ağır şekilde ama gerçek anlamda cezalandırılması gerektiğini vurguladı: “O zaman bireysel silahlanmayı da durdurabilir ve bu ateşli silahların gençlerin, çocukların herkesin elinde olduğu bugünkü bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırabilirsiniz” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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