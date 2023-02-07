Biriktirdiği umre parasını depremzedeler için bağışladı

Edirne’de 66 yaşındaki Hasan Kuru, umre için biriktirdiği 25 bin lirayı depremzedelere gönderilmesi için Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileriyle irtibata geçen Hasan Kuru, umre için biriktirdiği 25 bin lirayı, depremzedelere iletilmesi için TDV Edirne Şube Başkanı ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu’na makbuz karşılığında teslim etti. Kuru, depremzedelere yardım için umreye gitmekten vazgeçtiğini belirterek, “İnşallah bu bağış tüm Türkiye’de büyük bir yardım seferberliğine vesile olur.” diye konuştu. AA

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