Birkaç dakikada yüzde 7 çöküş

Türk Lirası’nda (TL) devam eden rekor değer kayıpları dünya basınının gündeminden düşmüyor.

Reuters ajansı, TL’de bu sabah yaşanan kaybı ve doların 14 lira barajını geçmesini duyurduğu haberinde, bu gelişmeleri hafta içinde beklenen yeni faiz indirimine bağladı. Ajansın ‘Türk lirası bir diğer faiz indirimi beklentisi öncesinde yeni bir dibi gördü’ başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ve riskli ekonomi politikası ile Perşembe günü yeni bir faiz indirimi yapılması beklentisine dair endişelerin gölgesinde, Türk lirası pazartesi günü birkaç dakika içinde yeni bir rekorla yaklaşık yüzde 7 çökerek dolar karşısında 15’e yaklaştı.” Haberde, TL’nin bu ‘ani düşüşle’ geçtiğimiz senenin sonundaki değerinin yaklaşık yarısına indiği, bu durumun büyük ölçüde ithalata dayalı Türkiye ekonomisinde enflasyonu körüklediği belirtildi. Haber Merkezi

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