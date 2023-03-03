'Birkaç müteahhide yıkıp sıyrılamazlar'

Mülkiyeliler Birliği, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği ve İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği, Kahramanmararaş merkezli depremlerin “faciaya” dönüştüğünü belirterek sorumluluğu bulunanları istifaya çağırdı.

Açıklamada, “Geçmişte olduğu gibi tüm sorumluluğun sadece birkaç müteahhidin üzerine yıkılmasını kabul etmiyor, deprem faciasından önce ve sonra politik, etik ve hukuki sorumluluğu olanları istifaya davet ediyor ve bu kişilerin yargılanmasını ve suçu sabit görülenlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bir kez daha tüm toplumu el ele vermeye ve dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyoruz” denildi. İstanbul - Yeni Asya

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