Birleştiğimiz nokta demokrasi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 partinin bir araya gelip güçlendirilmiş parlamenter sistem için yoğun bir şekİLde çalıştıklarına dikkat çekerek “Birleştiğimiz nokta demokrasidir” dedi.

HABER: MEHMET KARA

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Gazetelerin Ankara temsilcileri bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işbaşı yaptırılan personelden; terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla ilgili özel teftiş başlatmasına sert tepki göstererek, “Başarıyı hazmedemiyor. Demokrasi kültürünün eksikliğinden kaynaklanıyor. Adlî sicili belediye başkanı mı veriyor, devletin savcısı veriyor. Devletin nasıl çalıştığından haberleri yok” dedi.

Belediye başkanlarının istihbarat örgütlerinin olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanına saldırıyı anlamak mümkün değil. Akıl var mantık var. Eğer bir personel hakkında bir iddia varsa araştırma, soruşturması varsa işlem yaparsınız. İstanbul’da 1. Tur seçimlerden sonra böyle iddialar ortaya atıldı. Ne oldu bir şey ortaya çıkmadı. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Devlet yönetimi öfkeye teslim edilemez. Devlet adaletle, hukukun üstünlüğü ile yönetilir. Çürümüşlük bunların ruhuna işlemiş vaziyette” diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetelerin Ankara temsilcileri ile buluştu.

Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara da gazetemizi temsilen katıldı.

Sarayından çıkarsa gerçekleri görecek

Baskın bir seçim bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Seçim yapsınlar memnun oluruz. Erdoğan’ın seçilme şansı yok, bunu kendisi de biliyor. Gelmesini bilmek gibi gitmesini de bilmek gerekiyor. Demokrasinin gereği de budur. Kararsızların kararı aslında belli. AKP’den kopmuş durumdalar. Sarayından çıkarsa gerçekleri de görecektir” diye konuştu. Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının seçim tarihi belli olduktan sonra ittifak ortakları ile belirleneceğini, şimdiden konuşulmasını doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Millî ittifakını partilerin büyük bir uyum içinde olduğunu, hukukun üstünlüğü ve demokratik kurallarla ülkeyi yönetmenin an ilkeleri olduğunu söyledi.

Uzlaşma kültürünü büyüteceğiz

6 partinin genel başkan yardımcılarının bir araya gelip güçlendirilmiş parlamenter sistem için yoğun bir şeklide çalıştığını ve 23 sayfalık ortak bir metin ortaya konulduğunu, bu metinlerin genel başkanları sunulup önümüzdeki günlerde açıklanacağını da bildiren Kılıçdaroğlu, “Bu bizim için çok değerli. Birleştiğimiz nokta demokrasidir. Türkiye’nin demokratik anlamda mutlaka yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Millet ittifakı olarak bunu yapmak istiyoruz. Ülkenin demokrasi ile yönetilmesini istiyoruz. Partiler arasında elbette farklılar vardır, olacaktır. Yoksa aynı parti içinde olurduk. Ama Millet ittifakının bileşenleri olarak ülkemizi seviyoruz. Zaman zaman telefonla da görüşüyoruz. Partiler arasında müthiş bir anlaşma var. Liderlerle görüşmemizde temel meselelerde görüş ayrılığının olmadığını görüyorum. Birlikte uzlaşma kültürünü büyüteceğiz.”