Birlik ve beraberlikle yürüyoruz

Altılı masa toplantılarının ardından Twitter’dan paylaşımlar yapan Millet İttifakı liderleri birlik beraberlik mesajı verdi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantının ardından, “28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” açıklaması yapıldı. Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin 12. toplantısı yaklaşık 6 saat sürerken, genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamanın 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacağı ve toplantının Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacağı bildirildi.

Ortak bir iradeye sahibiz

Altılı masa toplantılarının ardından Twitter’dan paylaşımlar yapan liderler birlik beraberlik mesajı verdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, şu mesajı paylaştı: “Aziz memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı, “devlet” olma bilinci ve kazanmak inancı ile ortak bir iradeye sahibiz.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener” derken, toplantıya ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu, “Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkemiz için hayırlı olsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık” derken, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkemiz için hayırlı olsun” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise toplantıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı.