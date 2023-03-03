"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Birlik ve beraberlikle yürüyoruz

03 Mart 2023, Cuma
Altılı masa toplantılarının ardından Twitter’dan paylaşımlar yapan Millet İttifakı liderleri birlik beraberlik mesajı verdi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantının ardından, “28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” açıklaması yapıldı. Altı siyasi partinin genel başkanı; Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin 12. toplantısı yaklaşık 6 saat sürerken, genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamanın 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacağı ve toplantının Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacağı bildirildi.

Ortak bir iradeye sahibiz

Altılı masa toplantılarının ardından Twitter’dan paylaşımlar yapan liderler birlik beraberlik mesajı verdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, şu mesajı paylaştı: “Aziz memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı, “devlet” olma bilinci ve kazanmak inancı ile ortak bir iradeye sahibiz.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener” derken,  toplantıya ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu, “Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkemiz için hayırlı olsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık” derken, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkemiz için hayırlı olsun” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise toplantıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı.

Okunma Sayısı: 296
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Duvarlar, kayıp ilanlarıyla dolu

    İstanbul'dan deprem göçü

    Biden'ın doktoru: Tüm kanserli doku başarıyla alındı

    "O korkunç 6 Şubat’ı unutmayacağım"

    Mansur Yavaş'tan ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak açıklama

    Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 236'ya yükseldi

    3.5 milyon seçmen göçtü

    “İğrenç, sorumsuz, kışkırtıcı”

    Dünya Suriye’yi unuttu, İnsanlık nerede?

    Uysal: Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın

    ‘Bakü Fatihi’ anıldı

    Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye ediliyor

    Millet İttifakı'nın tarihi sorumluluğu var, sorumlu davranacağız

    Enflasyon TÜİK’e göre düştü, ENAG’a göre arttı - Uzmanlar: Enflasyon artışa geçecek

    Ülkenin gündemi deprem, AKP’nin gündemi gazeteci sansürleme

    Akşener'den GİK toplantısı sonrası açıklama

    Tek adam rejimi enkaz altında kaldı

    Ohal ilan edilen illerdeki öğrencilerin bahar dönemi katkı payı ve öğrenim ücreti desteği

    Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler sismik izolatörlerle depremlere karşı korunuyor

    EYT mesaisi hızlı başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Duvarlar, kayıp ilanlarıyla dolu
    Ahmet BATTAL

    Başkancı rejim ve tezahüratı
    Genel

    İstanbul'dan deprem göçü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’yi unutmayalım
    Genel

    Biden'ın doktoru: Tüm kanserli doku başarıyla alındı
    H. Muharrem OKUR

    Depremzedelerin Risale-i Nur talebi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Minareli Cami’ buluşma noktası olmuş
    Cevher İLHAN

    Kızılay skandalları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.