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3 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Bitlis Şehitleri dualarla...

03 Mayıs 2020, Pazar 11:33
Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuşlar Fidan ile Kuzu için tören düzenlendi.

Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu"nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuşlar Eyüp Fidan ile Hasan Kuzu için tören düzenlendi.

 

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende şehitler Fidan ve Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Şehitlerin öz geçmişinin okunduğu törende İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani dua etti.

Vali Oktay Çağatay ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, şehit ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Ardından şehit Fidan'ın naaşı memleketi Aksaray'a, Kuzu'nun naaşı da memleketi Balıkesir'e uğurlanmak üzere helikopterle Muş Hava Meydan Komutanlığı'na gönderildi.

Törene, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara, kaymakamlar, vali yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkan ve şehit aileleri katıldı.

AA

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