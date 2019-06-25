"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Bitmeyen yurtsuzluk: Filistinli Mülteciler

25 Haziran 2019, Salı
Uluslararası Af Örgütü’nün düzenlediği “70 Yıllık Yurtsuzluk: Filistinli Mülteciler ve Geri Dönüş Hakkı” panelinde zorla yerinden edilen Filistinli mültecilerin geri dönüş haklarına dikkat çekildi.

HABER: Süreyya Nur İşler - sureyyanurisler@gmail.com

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, 1948’den bu yana devam eden işgale ve zorla yerinden edilmelere karşı Filistinli mültecilerin sesini duyurmak amacıyla Kadir Has Üniversitesi’nde “70 Yıllık Yurtsuzluk:  Filistinli Mülteciler ve Geri Dönüş Hakkı” adlı bir panel düzenledi. Panelde, Georgetown Üniversitesi’nden Francesca Albanese’in uluslararası hukuk çerçevesinde Filistinlilerin geri dönüş hakkını aktardı.  Foto muhabir Hosam Salem ise mülteci bir fotoğrafçı olarak Filistin hakkında konuştu. Panelin diğer konuşmacısı gazeteci Mete Çubukçu, Cebelliye’den Balata’ya, Şatilla’dan Yarmuk’a, Filistinli mültecilerin geri dönüşü mümkün mü sorusu üzerinden Filistinli mültecilerin durumunu değerlendirdi.

Mülteci bir fotografçının gözünden Filistin

Foto muhabiri Hosam Salem, sahadan fotoğraflarla ve son gelişmelerle neler olduğunu anlattı. Hosam, 1948’den itibaren gittikçe Filistin’in acılarının büyümekte olduğunu ifade etti. Savaş esnasında bazı saatlerde ateşkes sağlandığını ve bir gün bu esnada sahilde oynarken ölen 4 çocuğunu kaybeden bir babanın fotoğrafını göstererek ve anlattı. Hosam, yıkılan binalar arasında geçen gündelik hayattan şöyle bahsetti: “‘Street Workout’ denilen spor alanında gençleri çalıştıracak bir antrenör yok. Kendi kendilerine demirleri inşa edip veya ağaç dallarında kendileri antrenman yaparak bu dalda kendilerini güçlendirdiler.”

Geri dönüş hakkı İsrail üzerinde bir yükümlülüktür

Panelde ilk olarak Francesca Albanese, uluslararası hukukta Filistinlilerin geri dönüş hakkı üzerinde konuştu. Francesca, öncelikle İsrail politikalarından bahsetti ve Filistinlilerin yoksulluktan, ayrımcılıktan kaçarak nasıl mülteci haline geldiklerini nasıl ulussuzlaştırıldığını anlattı. 149 numaralı genel kurul kararına göre kaybedilen mülkler için bir tazminat verileceğini ve yurttaş olarak geri dönme haklarının olduğunu söyledi. Francesca, “Filistin meselesi mülteci sorunun en tartışmalı konulardan biri. BM genel kurulu geri dönme hakkını Filistinliler için yüzlerce kez teyit etti. Başka mülteci durumları bu modele göre çözümlendi. Ama Filistinliler için hala bu hak uygulanamıyor. İsrail buna güvenlik ve demografik sebeplerden ötürü karşı çıktığını söylüyor. Müzakere masalarına bile getirilmiyor. Bunun uygulanmasında bir takım hukuki, siyasi engeller var. Geri dönme hakkı bir zorunlu haktır” ifadelerini kullandı.

Betonlaşmış bir mesele

Gazeteci Mete Çubukçu, geri dönüşün yerel ve bölgesel dinamiklerini anlattı. Çubukçu, “Türkiye’nin gündemi ve dünyanın gündemi arasında maalesef hep mülteciler meselesi konuşuluyor. Ama Filistin meselesi sadece Türkiye’de değil hem dünyada hem Ortadoğu’da giderek daha geri plana düşüyor. Bu konu sadece İsrail–Filistin meselesi değil, aynı zaman da Filistin–Arap meselesidir. Yani Arap rejimleri bu meseleyi ‘nasıl kullandığı’ söz konusu. Özellikle Filistin topraklarındaki mülteci kampları Lübnan ya da Suriye, Cebeli, Balat bunlar bildiğimiz tarzda mülteci kampları değil. Yani bu mesele artık çadırdan bizzat beton evlere kadar uzanmış ve betonlaşmış mesele diyebiliriz” dedi.

“Barış mesajımızı vermeye devam edeceğiz”

Hosam, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu insanlar yaşamak istiyor. Barış  mesajımızı vermeye devam edeceğiz. Filistin’de barış istediğimizi, Filistinli halkın gerçekten yaşamayı sevdiğini göstermek amacımız ulaştırmak istiyoruz. Artık her şeye alıştık. Ve mutlu yaşamaya çalışıyorlar.” 

Mülteci meselesi gündemin gerisinde

Çubukçu, mültecilerin nasıl geri dönüş gerçekleştireceklerini bir muamma olarak değerlendirdi ve mülteciler meselesinin hep en sona bırakıldığını söyleyerek, “Müzakerelerde genelde en zor konular sona bırakılır. Filistin – İsrail meselesinde gördüğümüz Kudüs ve mülteci meselesine gelene kadar anlaşmalar bozulur ve oraya hiçbir zaman girilmemiştir. Onun için mülteci meselesi Kudüs’ten de geride durur. Filistin meselesi halledilmedikçe Ortadoğu huzura kavuşamayacak” dedi.

 

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sandıktan herkese mesaj var

    İran: ABD, BMGK'yi yanlış yönlendiriyor

    Bitmeyen yurtsuzluk: Filistinli Mülteciler

    Fırsat penceresi iyi değerlendirilmeli

    Dinlenmek hakları

    ‘Bilinçsiz vitamin kullanımı prostat kanseri riskini artırıyor’

    Bulut teknolojileri 10 yılda dönüştürecek

    İstanbul’da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

    Çıraklık, sigorta başlangıcı sayılmalı

    Tarihî taş köprü onarılmayı bekliyor

    İstanbul’la sınırlı kalmaz

    Dilipak: AKP son kavşakta

    İmamoğlu, AKP seçmeninden de oy aldı

    Aileler çocuklarını sıkı ‘takip etmeli’

    İran gerginliği depoyu vuracak

    Beyaz eşya pazarında büyük gerileme

    Hamaney de yaptırım listesinde

    Sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı

    20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı yıkıldı
    Genel

    Sandıktan herkese mesaj var
    Faruk ÇAKIR

    İkaz eden oldu, dinleyen olmadı
    Ahmet BATTAL

    İhtiyaca binaen, yeniden...
    Nejat EREN

    Maşeri vicdanlar gerçek adaleti bekliyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Fırsat penceresi iyi değerlendirilmeli
    Ömer Örtlek

    Hz. Aişe’nin evlilik yaşı -1
    Cevher İLHAN

    “Müsbet siyaset” kazandı
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem mi hayırdır, yokluk mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.