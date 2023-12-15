Bitmez’in ölümüyle Saadet Partisi grubu düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının hemen ardından kalp rahatsızlığı yaşayan ve tedavi altına alınan 54 yaşındaki Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hasan Bitmez’in ölümüyle, Gelecek Partisi’nden 10 milletvekili ve Saadet Partisi’nden 10 milletvekilinin katılımıyla oluşan Saadet Partisi Grubu da yeter sayının altında kaldı. Saadet Partisi’nin TBMM’deki altıncı siyasi parti grubu olarak varlığını devam ettirebilmesi için gözler DEVA Partisi’ne çevrildi. DEVA Partisi Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, “Şu aşamada ben Saadet Partisi’nin bir milletvekili eksiği ile grupsuz kalacağı kanaatinde değilim. Mutlaka buna bir çözüm parlamentoda bulunacaktır.Muhtemeldir ki sayısı yeterli olan muhalefet partilerinden Saadet Grubu’na destek mutlaka olacaktır. Öngörüm bu yönde” dedi. Haber Merkezi

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