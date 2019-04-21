Biz demiri hiç ısıtmadık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma dönemidir” sözlerine, “Biz demiri hiç ısıtıp dövme niyetinde olmadık” şeklinde cevap verdi.

Karamollaoğlu: Bu saldırı bütün milletimizi üzmüştür

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, partisinin Ankara’da bir otelde yapılan seçim süreci değerlendirme toplantısına katıldı.

Karamollaoğlu, toplantı girişinde hatırlatılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma dönemidir” sözlerinin doğru olduğunu belirtti. Karamollaoğlu şunları söyledi; “Biz demiri hiç ısıtıp dövme niyetinde olmadık. Bugün siyasi partiler sanki birbirinin düşmanıymış, hasmıymış, birbirlerine karşı ortaya koyacak her türlü mücadele şekli meşruymuş gibi bir anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini, biz Saadet Partisi olarak kuruluşumuzdan beri deklare ediyoruz. Bütün partilere aynı çağrıda bulunuyoruz. Siz birisini düşman, kendinizi dost kabul ederseniz, bir kısmını vatan haini, kendinizi sadece vatansever kabul ederseniz o demir nasıl soğuyacak? Kendileri yapacaklar bunu. Yani bu içe dönük bir eleştiri ise, ‘Biz artık bundan sonra, bizim dışımızdakileri ülkenin düşmanı diye tasvip etmeyeceğiz’ diyorlarsa, Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir iş.”

AKP ve MHP kullandıkları üslûbu değiştirecek

Karamollaoğlu, “Türkiye ittifakı nasıl sağlayacak” şeklindeki soruya ise, şöyle cevapladı; “‘Düşmanlar ve dostlar’, işte bunlardan vazgeçmezlerse bu olmaz. Bunu yapacak olan da doğrudan doğruya Cumhur İttifakı’nın üyeleri. Yani hem AK Parti hem MHP. Bugüne kadar kullandıkları üslubu değiştirecekler. ‘Bu arkadaşlar da bu memleketin evladı. Söyledikleri bize göre doğru olmayabilir ama dinlemeliyiz. Doğru olanı da almalı ondan istifade etmeliyiz’, üslubuna bürünecekler. Biz, bu üslubu baştan beri hiç değiştirmedik. Biz elbette demiri soğutalım, elbette birbirimizi kucaklayalım. Yıllardır bunu söyledik. Ama bu, bizim açtığımız çığıra sizin cevap vermenizle mümkün olur”