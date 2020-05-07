BizBizeYeteriz’e Cumhur desteği de zayıf

Metropoll Araştırma’nın anketine göre, AKP’lilerin yüzde 57’si bağış yapmadı.

‘BizBize Yeteriz’ kampanyasına katılıma yönelik soruya yüzde 70.8 “Katkıda bulunmadım” yüzde 23.9 ise “Katkıda bulundum” cevabını verdi. ‘Katkıda bulunmadığını’ söyleyenlerin oranı parti tercihlerine göre şöyle: AKP yüzde 57.7, MHP yüzde 53.3, CHP yüzde 88.4, HDP yüzde 86.9, İYİ Parti yüzde 92.7. Diken’in haberine göre ankette, salgın sürecini yönetmede başarılı olduğunu düşünülen 10 kişi ve kurum arasından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 üzerinden 8.8 puanla ilk sırada yer aldı. Bilim Kurulu 8.6’ya ikinci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 8.18’le üçüncü olarak süreci iyi yönetmede ankette 6.65’le dördüncü olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı geride bıraktı.

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