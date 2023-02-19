Deprem nedeniyle 409 kişinin vefat ettiği Diyarbakır’da 363 binada ağır hasar tespiti yapıldı. Kimi “Üstümüzdeki kıyafetle kaldık” diyor, kimi de henüz borcunu bitiremediğini söylüyor.

Sputnik’in haberine göre, ağır hasar gören ve bariyerle çevrilen apartman önünde evini gözleyen Rahime Şahin, eşyaların bir kısmını çıkarabilmiş ancak bir kısmı halen içeride. Evi yeni aldıklarını ve halen borcunu ödediklerini ifade eden Şahin şunları söyledi: “Önceki akşam eşyaların bir kısmını çıkardık, soğuktan öldük. Koyacak yerimiz yoktu. Bir bodruma koyduk. Biz de sokakta kalmışız. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz olmuyor. Bize bir çare bulmaları lazım, ne yapalım? Bir çaremiz yok. 10 bin lira ile olacak bir şey değil. Bize ev bulmaları lazım.”

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