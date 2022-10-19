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19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'Bize kömür lâzım, sizin keyfiniz değil'

19 Ekim 2022, Çarşamba 00:03
Maden faciasında vefat eden Soner Ak’ın eşi Özge Ak, “Anlatıyordu, ‘Gaz kokusu çok var’ diyordu, ‘ama yapacak bir şey yok’ diyordu. Şef, ‘Bize kömür lazım, sizin keyfiniz lazım değil’ demiş” dedi.

Bartın’daki madende grizu patlaması yaşandığı sırada Soner Ak ve İzzet Ak kardeşler de maden ocağındaydı. Soner Ak, patlamada yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan İzzet Ak’ın tedavisi ise İstanbul’da sürüyor. Yaşamını yitiren madenci Soner Ak’ın eşi Özge Ak “Eşiniz size çalışma koşullarından bahsediyor muydu” sorusuna şu cevabı verdi: “Anlatıyordu, ‘Gaz kokusu çok var’ diyordu, ‘ama yapacak bir şey yok’ diyordu. Şef, ‘Bize kömür lazım, sizin keyfiniz lazım değil’ demiş. Eşim de bunu anlattı, salı günü aynısını anlattı, ben de şimdi size söylüyorum. 3 çocuğum var. Adalet yerini bulsun istiyorum. 41 can gitti, hepsinin de çocuğu var. Herkesin kendine göre hayalleri vardı, şimdi hiçbiri yok. Herkesin hakkını bulmasını istiyorum. Kimsenin hakkı kalmasın. 41 eve ateş düştü. Eşler öyle, çocuklar öyle, babasız kaldılar. Benim şu an küçük kız çocuğum bilmiyor babasının öldüğünü, bilmeyecek de.”

Gaz kokusu var diyordu

Anne Fatma Ak, oğullarının çalışma koşullarını ağır olduğunu belirterek “Biri hastanede, biri öldü. Aynı vardiyada çalışıyorlardı. ‘Biri İstanbul’a, uçağa bindi gitti; biri de çıktı’ dediler. Çıkmamış, ocak altında kalmış, kömür altında” diye konuştu. Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize söylüyordu, ‘Anne, ocaklar kapanacak, gaz kokusu’ diye söylüyordu. Bir hafta, 10 gün önce haberlerde söyleniyordu ‘koku varmış’ diye, haberlerden duydum. Ben zaten soruyorum; ‘Oğlum haberlerde bir şey diyorlar, bunun aslı var mı, gitme’ dedim. ‘Gitme oğlum bir şey olur’. ‘Anne o zaman gitmemeyim mi? Sen bana para verecek misin’ derdi. Ben de olsa verirdim, yok ki vereyim.” Anne Ak, kendilerinin yaşadığı durumu kimsenin yaşamamasını dileyerek şunları söyledi: “Hakkını arayın, görmesin kimse bir daha. Bizim canımız yandı, başkasının yanmasın. Bu kadar istiyorum. İki kardeşi bir ocağa vermesinler. Birini ayrı vardiyaya, birini ayrı vardiyaya versinler. İkisini bir yere vermeselerdi belki böyle olmayacaktı. Yapacak bir şeyim yok. Bir şey demiyorum artık. Benim kocam sabaha kadar ağlıyor; hastalıklı, felç, sabaha kadar bağırıyor.”

Bartın - Anka

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