Bizi çöpe attınız

Erzurum’da vatandaşlar, emekli maaşlarının yetersizliğinden şikayet ederek geçinemediklerini dile getirdi. Aldığı maaşın yetersizliği ve zamlardan dert yanan 68 yaşındaki Burhan Deliçakar, “Bugün aldığımız yarın alamıyoruz. Verdiğiniz bu ücretleri bir kontrol etseniz çok memnun oluruz. Kimler ne kazanıyor, kimler ne alıyor, bu emekliler ne halde? Siz bizi resmen çöpe attınız. Emekliyi hiç saymıyorsunız bile. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz yani?” dedi.

Kıbrıs’ta din görevlisi olarak çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyleyen Hasan Suiçmez, “Ben Kıbrıs’tan emekli oldum onun için 34 bin lira alıyorum. Emekli din görevlisiyim. Buradan emekli olanların maaşı benim maaşımdan düşük. Onun için ben hamd ediyorum. Verilen şeyi hak ediyor muyuz? Gençler, muhteremler; 18 bin lira kira istiyorlar. 10 bin lira kira veren adam, 15 bin lira maaş alırsa nereden nasıl geçinecek, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Allahım diyorum inşallah bizim idarecilere de bu anlayışı versin. Onların maaşları yüksek. 12 bin 500 lira maaşla peynir, ekmek bile alamaz” dedi. Erzurum - Anka

Okunma Sayısı: 179

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.