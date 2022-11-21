Bizi İsrail’den koruyun

Filistinli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Gazze’deki merkezi önünde toplandı.

Çocuk hakları da ihlal ediliyor

İsrail 7 yılda 9 bin Filistinli çocuğu gözaltına aldı Filistin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonuna bağlı Esirler Komitesi ve insan hakları kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen eylemde Gazzeli çocuklar, Filistin bayrakları ve “Çocukluğum benim hakkım” yazılı pankartlar taşıdı. İşgal altındaki Batı Şeria’daki akranlarına yönelik gözaltı ve tutuklama siyasetine tepki gösteren Filistinli çocuklar, uluslararası toplumdan, kendilerini İsrail’in ihlallerinden ve saldırılarından korumasını istedi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Hani es-Sevabite, “İsrail, Filistin topraklarında çocuklara yönelik öldürme ve tutuklama dahil çeşitli ihlaller gerçekleştiriyor. İnsan hakları kurumlarına destek olacak ve işgal faşizmini ifşa edecek şekilde İsrail’in suçlarının belgelenmesi için çalışmak gerekiyor.” dedi. AA

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