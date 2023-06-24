Bizim sularımızda kimse ölmemeli

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Akdeniz’de hiçbir erkek, kadın ya da çocuğun ölmemesi gerektiğini, burada insan hayatının söz konusu olduğunu söyledi.

Resmi temaslar için Roma’da bulunan Metsola, gündemdeki soruları cevapladı. Metsola, 14 Haziran’da Yunanistan ve 26 Şubat’ta da İtalya açıklarında yaşanan, çok sayıda düzensiz göçmenin can verdiği tekne kazalarına işaret ederek, “Yunanistan kıyılarındaki trajediyi, Cutro trajedisini gördük ve onlar son olmayacaklar. Bizim sularımızda hiçbir erkek, kadın veya çocuk ölmemeli. En savunmasız olanlar da kadınlar ve çocuklar, unutmayalım ki insan hayatından bahsediyoruz.” dedi. AP Başkanı, Avrupa Birliği’nde (AB) düzensiz göç konusunda üye devletler arasında dayanışma ve sorumluluk paylaşım ilkelerini yeniden tesis etmeyi hedefleyen haziran ayı başında AB Adalet ve İçişleri Bakanlarının vardığı anlaşmaya atıfta bulunarak, “Yıllardır askıda olan bir anlaşmanın önündeki blokajı nihayet kaldırdık.” diye konuştu. AA

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