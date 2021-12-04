“Bizleri yok gören düzenlemeyi kabul etmiyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te görüşülen torba yasaya ek bir madde koyduklarını belirterek “Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız” demişti. Maddenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5 bin lira zam yapılmasının önü açıldı. SES Ankara Şubesi, düzenlemeye, “sağlıkçılar arasında ekonomik ayrımcılık yapıldığı” gerekçesiyle tepki gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri, açıklama yaptı. SES Ankara Şubesi Ankara Şube Eş Başkanı, şunları söyledi: “Önceki gün Meclis’ten geçen düzenlemeye göre; sağlık hizmetlerini biz üretmiyoruz, âcillerde biz yokuz, yoğun bakımlarda biz yokuz, ASM’lerde biz yokuz, covid servislerinde biz yokuz, filyasyonda biz yokuz, aşılamada biz yokuz, bizleri yok gören düzenlemeyi biz de kabul etmiyoruz. Meclisten geçen düzenlemeye göre Üniversite hastaneleri sağlık hizmeti üretmiyor, kabul etmiyoruz” Ankara - anka

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