Blinken bugün Türkiye’de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu’da gerilimin Gazze’de devam eden savaş ve Lübnan ile İran’daki son saldırılarla tırmandığı ve İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili TBMM’deki onay sürecinin henüz tamamlanmadığı kritik bir zamanda Türkiye’de temaslarda bulunacak.

Blinken 7 Ekim’de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından ikinci kez bugün Türkiye’yi ziyaret edecek. DW Türkçe’nin haberine göre Blinken’in temaslarının ana gündem maddesinin İsveç’in NATO üyeliği ve ABD’den alınmak istenen F-16’lar olması bekleniyor. Haber Merkezi

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