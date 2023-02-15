BM acil fon çağrısı yapacak

BM Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Türkiye’ye için acil fon çağrısının birkaç gün içinde yapılabileceğine işaret etti ancak yardım miktarı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler, Türkiye’de yaşanan deprem felaketine yardım etmek için acil fon sağlama çağrısı yapacaklarını belirterek, “Türkiye’ye acil fon sağlama çağrısı yapmak için son aşamaya geldik” dedi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük brifinginde yaptığı açıklamada Türkiye’ye için acil fon çağrısının birkaç gün içinde yapılabileceğine işaret etti ancak yardım miktarı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. VOA’nın aktardığına göre Sözcü Dujarric, yıkıcı depremler sonrasında bölge genelinde milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verdiğini, evsiz kaldığını ve dondurucu soğuklarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirterek,” Ayrıca Türkiye için bir acil durum çağrısı ve fon oluşturmanın son aşamalarındayız” dedi. İnsani çabalar hızla artırılıyor Dujarric, deprem felaketi sonrasında da BM’nin bölgedeki yardım çabalarını arttırdığını belirterek,” Sahada olup bitenler açısından hem Suriye’de hem de Türkiye’de acil durum ekiplerini veya yardım operasyonlarını seferber etmeye devam ediyoruz. İnsani çabalar hızla artırılıyor. Enkaz kaldırmak için ağır makine makineleri, tıbbi malzemeler, barınak, ısıtma, gıda ve sanitasyon yardımı dahil diğer öğeler gibi öncelikli ihtiyaçları belirleniyor” dedi. Haber Merkezi

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