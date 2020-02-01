BM’den de ifade hürriyeti elestirisi

AB, ABD, ULUSLAR ARASI BASIN TEŞKİLÂTLARI VE STK’LARDAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KONSEYİ’NDEN DE TÜRKİYE’YE İFADE VE BASIN HÜRRİYETİ İLE İLGİLİ AĞIR ELEŞTİRİ GELDİ.

15 TEMMUZ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

5 YILDA bir toplanan Konsey’de Türkiye’deki gelişmeler ele alındı. TCK 301. ve TMK 7. maddeleri ile ilgili eleştirileri cevaplayan AB İşleri Başkanı Faruk Kaymakçı, sıkıntıların 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle yaşandığını, konu ile ilgili hükümetin çalışmalar yaptığını, yapmaya devam ettiğini söyledi.

BAHANELER KABUL GÖRMEDİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Önderoğlu ise, Türkiye’nin savunmasının pek kabul görmediğini belirterek, “Birçok ülke, gazetecilerin sistemli şekilde tutuklanmasına tepki gösterdi ve gazetecilere yönelik suçlarda cezasızlık istedi. İfade özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemeler eleştirildi’’ dedi.

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BM’den ifade hürriyeti eleştirisi

Birleşmiş İnsan Hakları Konseyi’nde Türkiye’nin ‘Evrensel Periyodik İncelemesi’ yapıldı.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılan toplantıda söz alan üyelerin önemli bir bölümü Türkiye’nin ifade hürriyeti ve düşünce hürriyetindeki tutumunu eleştirirken Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi hürriyetler önünde engel olduğu dile getirildi. Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkedeki insan hakları durumunu ele almak için beş yılda bir yapılan toplantıya katılan Türkiye delegasyonunda yer alan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB İşleri Başkanı Faruk Kaymakçı, Türkiye’nin Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği değerlerine bağlı olduğunu ifade eti.

Türkiye’nin savunması yeterli görülmedi

Oturumu izleyen Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye’nin savunmasının pek kabul görmediğini söyledi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Önderoğlu, ‘‘Türkiye delegasyonun ülkenin birçok terör örgütüne karşı mücadele ettiği çok kritik bir darbe girişimini savuşturduğu analizi ve Birinci Yargı Paketi ile düşünce ve ifade hürriyetine soluk aldırıldığı, İnsan Hakları Eylem Planı ile de reform havasının süreceğine dair savunması yeterli görülmedi. Birçok ülke gazetecilerin sistemli şekilde tutuklanmasına tepki gösterdi ve gazetecilere yönelik suçlarda cezasızlık istedi. Ayrıca ifade hürriyetini kısıtlayan düzenlemelerle ilgili oldukça belirgin talepler dile getirildi’’ dedi.

Normalleşmenin vakti geldi de geçti

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Sorumlusu Milena Buyum, Türkiye’nin insan hakları karnesinin parlak olmadığının Cenevre’deki toplantıda da teyit edildiğini dile getirdi. Buyum, “Toplantıda yargı bağımsızlığının eksikliği ile insan hakları savunucularına yönelik baskıların da gündeme geldiğini görüyoruz. Türkiye’nin insan hakları konusunda normalleşerek, hürriyetçi bir geleceğe ilerlemesinin vakti geldi geçti. Osman Kavala ve onunla birlikte Ahmet Altan ve diğer birçok gazetecinin bırakılması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, OHAL’in sona erdiğini ve Türkiye’nin uluslar arası sorumluluklarını yerine getirdiğini söylemiş. Ama KHK’lıların işten atılmaları gibi bizim belgelediğimiz birçok ihlâl hâlâ yerli yerinde duruyor. Türkiye’nin insan hakları karnesi Cenevre’de de teyit edildiği gibi hiç parlak değil.Türkiye’nin artık insan haklarına saygı gösterme zamanı geldi” dedi.