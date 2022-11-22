BM’den KHK’lıya “hak ihlali” kararı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilen Mukadder Alakuş’un başvurusunda karar verdi.

Komite, ByLock yüklediği, Bank Asya hesabına para yatırdığı gerekçesiyle Alakuş’a ceza verilmesini ‘Suç ve Cezaların Kanuniliği’ ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. BM’nin bu kararı Türkçeye çevrildikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne sunulacak ve Alakuş’un tahliyesi talep edilecek. BM’ye yapılan başvuru sürecini yürüten insan hakları hukukçusu Kurtuluş Baştimar kararı değerlendirdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Komite’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu zamana kadar girmediği alanda son derece önemli bir karar verdiğini söyleyen Baştimar şunları kaydetti:

“BM kararında, ‘ByLock kullanmak, Bank Asya’ya para yatırmak terör örgütü üyeliği kapsamında değerlendirilmesi suç ve cezada kanunilik ilkesinin bir ihlalidir’ dedi. Çünkü o dönem Türk Ceza Kanunu’nun 314’üncü maddede ByLock indirmek ve Bank Asya’ya para yatırma fiilleri öngörülebilir ve açık bir şekilde terör örgütü üyelik suçlamasının tanımı kapsamında gösterilmemiş. Kararda ‘Yapıldığı zaman suç teşkil etmeyen fiillerden dolayı siz bir kişiyi daha sonrasında suç olarak kabul edip cezalandıramazsınız’ denildi. BM kararının en önemli maddesi buydu.”

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