BM, İdlib'de 3 milyon kişinin risk altında olduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerekiyor çünkü şu anda yerinden edilmelerden çok endişeliyiz. İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyon kişi risk altında." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerektiğini vurgulayarak, "İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyon kişi risk altında." dedi.

Grandi, Suriye'de rejim güçleri ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik yoğun saldırılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

"Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerekiyor çünkü şu anda ortaya çıkan yerinden edilmelerden çok endişeliyiz." diyen Grandi, "İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyon kişi risk altında. Bu bir sorun." ifadesini kullandı.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis'in Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde 2 milyon kadar sivilin Türkiye’ye girmek isteyebileceği uyarısında bulunmasını da değinen Grandi, bu konuda herhangi bir tahminde bulunmayı tasvip etmediğini kaydetti.