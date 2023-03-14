BM’nin ihlal kararları uygulandı mı?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve Komitesi’nin son yıllarda Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararlarını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

Yeneroğlu’nun sorduğu sorular şu şekilde: “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tarafından bugüne kadar Türkiye aleyhinde verilen kaç ihlal kararı vardır? Bu kararların kaçı uygulanmıştır? Uygulanmayan kaç ihlal kararı bulunmaktadır? Kararlarda bahsedilen ihlalleri telafi etmek ve ilgili görüşlere işlerlik kazandırmak için hangi bireysel ve olgusal önlemler ve tedbirler (tazminat verilmesi, sorumlular hakkında soruşturma açılması, mevzuat değişikliği vb.) alınmıştır? İhlallerin giderilmesi doğrultusunda İnsan Hakları Konseyi’ne ve İnsan Hakları Komitesi’ne geri bildirimler yapılmış mıdır?” Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 379

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.